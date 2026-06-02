Montella: Kulak asmıyorum

Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

''ELEŞTİRİLERE KULAK ASMIYORUM''

Kendisine dair yapılan eleştirilere kulak asmadığını belirten Montella, "Eğer bir milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun etmeniz mümkün değildir. Ben her zaman kararlarımı takımın menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek alıyorum. Açıkçası, forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum. Forvetsiz oynamayı tercih eden bir teknik adam da değilim. Elimizde olsa tabii ki değerlendirmek isterim. Ancak ben her zaman mevcut şartlar içinde takımımızdan en yüksek verimi nasıl alabileceğimizi düşünerek hareket ettim." dedi.

''ÇOK GÜÇLÜ DUYGULAR YAŞADIK''

İtalyan teknik adam, "Çok güçlü duygular yaşadık. Hedefimize ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştık. Federasyonun oluşturduğu aile ortamı ve bu süreçte bizimle aynı yolda yürümesi son derece önemliydi. Futbolcularımızın ortaya koyduğu emeğin karşılığını alabilmesi ise bizim için ayrı bir değer taşıyordu." şeklinde konuştu.

''DUYGU PATLAMASI YAŞADIK''

Romanya maçı sonrası duygularını anlatan Montella, "O maçın ardından hedefimize ulaşmak için yalnızca bir adımımız kalmıştı. Dünya Kupası'na bu kadar yaklaşmışken paniğe kapılmamız için hiçbir neden yoktu. Hedefimizi net bir şekilde belirlemiştik. Kosova karşılaşmasında ise örnek gösterilebilecek bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son düdüğün çalmasıyla birlikte, tabiri caizse büyük bir duygu patlaması yaşadık." ifadelerini kullandı.

''OLDUKÇA ZORLU BİR RAKİP OLACAK''

Dünya Kupası grubundaki takımları değerlendiren Montella, "Avustralya, son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilebilen bir takım. Bu nedenle oldukça zorlu bir rakip olacak. Ayrıca Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da önemli bir avantaj. Oyun yapıları açısından biraz Kosova ve Kuzey Makedonya'yı andırıyorlar. Bu yüzden biz de hazırlık sürecinde Kuzey Makedonya ile karşılaşmak istedik.

Paraguay'a baktığımızda ise yüksek seviyeli maçlar oynamaya alışkın bir milli takım görüyoruz. Dünya Kupası'na katılabilmek için Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplere karşı mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen ve rekabet seviyesine alışık bir ekip olduklarını söyleyebilirim.

ABD ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Kadrolarındaki birçok futbolcu Avrupa'da forma giyiyor ve üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktör tarafından çalıştırılıyorlar. Bu nedenle farklı oyun senaryolarına uyum sağlayabilecek, her şeyi yapabilecek kaliteye sahip bir takım olduklarını düşünüyorum." yorumunu yaptı.