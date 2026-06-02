Ahmet Çakar sinirlendi olay menajer iddiasında bulundu: Yazıklar olsun sana Montella!
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Kadro açıklanır açıklanmaz paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Yazıklar olsun sana Montella" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Montella'nın açıkladığı kadroyu görünce çok sinirlenen Ahmet Çakar hemen klavyenin başına geçerek sosyal medya hesabından Montella'yı eleştirdi.
Çakar menajerlerle ilgili de iddiada bulundu.
ÇAKAR BUNA ÇOK KIZDI
Geniş kadroda olup da son kadrodan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı ise çıkarıldı.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ı da kızdıran bu oldu. Kadro açıklanır açıklanmaz paylaşım yapan Çakar, tepkisini şöyle dile getirdi:
"Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir i kadroyu almayıp kötü bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci yi Amerika’ya götürmek nasıl bir mantıktır. Hep söylüyorum Çakal menajerler sadece Dünya futbollu değil Türk futbolunda yönetmektedirler yazıklar olsun sana Montella."
A Milli Takım kadrosuna şu futbolcular alındı:
Kaleci:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Defans:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta saha:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvet:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün