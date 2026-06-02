Ahmet Çakar sinirlendi olay menajer iddiasında bulundu: Yazıklar olsun sana Montella!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Montella'nın açıkladığı kadroyu görünce çok sinirlenen Ahmet Çakar hemen klavyenin başına geçerek sosyal medya hesabından Montella'yı eleştirdi.

Çakar menajerlerle ilgili de iddiada bulundu.

ÇAKAR BUNA ÇOK KIZDI

Geniş kadroda olup da son kadrodan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı ise çıkarıldı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ı da kızdıran bu oldu. Kadro açıklanır açıklanmaz paylaşım yapan Çakar, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir i kadroyu almayıp kötü bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci yi Amerika’ya götürmek nasıl bir mantıktır. Hep söylüyorum Çakal menajerler sadece Dünya futbollu değil Türk futbolunda yönetmektedirler yazıklar olsun sana Montella."

A Milli Takım kadrosuna şu futbolcular alındı:

Kaleci:

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Defans:

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta saha:

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvet:

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün