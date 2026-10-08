A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'dan Adana Demirspor'a jest geldi.

ADANA DEMİRSPOR'DAKİ ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

2021-2023 yılları arasında Mavi Şimşekler'de görev yapan İtalyan teknik adam kulüpten alacağı 330 bin eurodan feragat etti.

Adana Demirspor'dan konuya dair yapılan teşekkür açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında "Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu" olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor A.Ş.deki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettigini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir.

Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir.

MİLLİ TAKIMDAKİ TAZMİNATINI DA BIRAKACAK İDDİASI

Son olarak Uluslar Ligi'nde 4 maçını da kaybeden millilerimizde Montella'nın koltuğu sallantıda. İtalyan teknik adamın kovulması halinde buradaki alacaklarını da bırakacağı öne sürüldü.