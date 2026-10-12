Mohamed Salah'a Avrupa'da tarihi fırsat! Gözler KuPS maçında

Trabzonspor'un hücumdaki en etkili isimlerinden Mohamed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında bordo-mavili formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü atmak istiyor. Süper Lig'de 7 gole ulaşan yıldız futbolcu, bu performansını Avrupa'ya taşımayı hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile karşılaşacak Trabzonspor'da gözler Mohamed Salah'a çevrildi. Süper Lig'de sergilediği performansla öne çıkan Mısırlı yıldız, Avrupa kupalarında bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetmek için sahaya çıkacak.

SALAH AVRUPA'DA İLK GOLÜNÜ ARIYOR

Trabzonspor, 15 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'ya konuk olacak. Bordo-mavili takımda forma giyen Mohamed Salah, bu mücadelede gol atması halinde Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini Trabzonspor formasıyla yaşayacak.

Avrupa kupalarında Trabzonspor adına iki karşılaşmada görev yapan deneyimli futbolcu, Ferencvaros ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Salah, Finlandiya deplasmanında bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Salah, Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında Trabzonspor'un kaydettiği 16 golün 7'sine doğrudan katkı sağladı.

Başakşehir karşısında iki gol atan Mısırlı yıldız, Amed Sportif Faaliyetler ve Gençlerbirliği maçlarında da fileleri havalandırdı. Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick ile ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran Salah, Amed Sportif Faaliyetler'den Orban ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor.

AVRUPA KARİYERİNDE ÖNEMLİ GOL SAYILARI

Mohamed Salah, daha önceki Avrupa kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 gol kaydetti.

Trabzonspor'daki golcü kimliğini Avrupa kupalarında da göstermeyi amaçlayan yıldız futbolcu, KuPS Kuopio karşısında takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak.