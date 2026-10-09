Milliler son dakikada yıkıldı!

Bizi Keşfet’te takip edin.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma yolunda Slovenya ile oynadığı play-off ilk maçında büyük bir fırsatı kaçırdı.

Kader Hançar ve Selen Altunkulak'ın golleriyle avantajı eline geçiren ay-yıldızlılar, son dakikalarda yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

TÜRKİYE İLK YARIDA AVANTAJI YAKALADI

Pendik'te oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 18. dakikada Kader Hançar'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Türkiye, 25. dakikada Selen Altunkulak'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda etkili bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

SLOVENYA'DAN GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda oyuna ortak olmaya çalışan Slovenya, 62. dakikada Kajzba'nın golüyle farkı bire indirdi. Selen Altunkulak, 75. dakikada kendisinin ikinci, Türkiye'nin üçüncü golünü atarak millileri rahatlattı. Ancak Slovenya pes etmedi ve 81. dakikada Kastelec'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran konuk ekip, 90+3. dakikada Kajzba'nın golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele 3-3 sona erdi.

RÖVANŞ MÜCADELESİ 13 EKİM'DE

Bu sonuçla Dünya Kupası yolunda önemli bir avantajı kaçıran A Milli Kadın Futbol Takımı, tur mücadelesini rövanş karşılaşmasına taşıdı. Türkiye ile Slovenya arasındaki ikinci maç, 13 Ekim Salı günü TSİ 18.00'de Sportni Park'ta oynanacak.

MİLLİ FUTBOLCULARA ÖZEL FORMA

Karşılaşma öncesinde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda 122. maçına çıkan Didem Karagenç ile 101. kez milli formayı giyen kaptan Ebru Topçu'ya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hatıra forması hediye edildi.