Galatasaray’da tarihi gece: Abdülkerim Bardakcı Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı!

Galatasaray’ın milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşısında attığı golle sarı-kırmızılı kulübün efsane ismi Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı. Tecrübeli stoper, 18 gole ulaşarak Galatasaray tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Cimbom’un başarılı milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, attığı golle kulübün efsane kaptanı Bülent Korkmaz’ın gol rekorunu kırarak Galatasaray tarihine geçti.

45+1'DE SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında baskısını artıran Galatasaray, aradığı golü duran topta buldu. Maçın 45+1. dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya harika bir zamanlamayla yükselen Abdülkerim Bardakcı, yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu gol, takımını öne geçirirken milli savunmacı için de unutulmaz bir kilometre taşı oldu.

18 GOLLE GELEN REKOR

Geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor filelerini havalandırarak efsane stoper Bülent Korkmaz’ın 17 gollük rekorunu egale eden Abdülkerim, Kasımpaşa karşısında bulduğu golle sarı-kırmızılı formayla toplamda 18. golüne ulaştı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve 18 yıllık (1987-2005) A takım kariyerinde 17 gol kaydeden "Büyük Kaptan" Bülent Korkmaz'ı geride bırakan 32 yaşındaki milli futbolcu, kulüp tarihinin en golcü savunma oyuncuları listesinde adını üst sıralara yazdırmayı başardı.

DURAN TOPLARIN USTASI

Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücumda da duran topların en büyük silahı haline gelen Abdülkerim Bardakcı, bu golle birlikte sarı-kırmızılı taraftarların gönlündeki yerini bir kez daha perçinledi.