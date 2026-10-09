Arda Turan'dan bir ilk: Herkes onu konuşuyor

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Teknik direktörlük kariyerinde Shakhtar Donetsk ile önemli bir çıkış yakalayan Arda Turan, Ukrayna futbolunda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Veres Rivne deplasmanında alınan farklı galibiyet, genç teknik adamın takımındaki yükselişi bir kez daha gündeme taşıdı.

SHAKHTAR DONETSK'TEN FARKLI GALİBİYET

Ukrayna Premier Lig'in 8. haftasında Veres Rivne'ye konuk olan Shakhtar Donetsk, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 33. dakikada Pedrinho'nun golüyle öne geçti.

Ev sahibi ekipte Rostislav Baran'ın 37. dakikada kırmızı kart görmesiyle Shakhtar Donetsk sahada sayısal üstünlüğü de ele geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Arda Turan'ın öğrencileri, ikinci yarıda farkı açmayı başardı.

PEDRİNHO YILDIZLAŞTI

Shakhtar Donetsk, 58. dakikada Mikola Matviyenko'nun kaydettiği golle rahatladı. Mücadelenin 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Pedrinho, maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Veres Rivne karşısında alınan galibiyetle puanını 21'e yükselten Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'indeki liderliğini sürdürdü. Ev sahibi Veres Rivne ise 9 puanda kaldı.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'in yakaladığı galibiyet serisi, Ukrayna'da teknik adamın performansına yönelik ilgiyi artırdı.