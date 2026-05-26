Milli takımda Montella futbolcuları testten geçirdi

2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden milli takımda Montella, futbolcuları fiziksel dayanıklılık testinden geçirdi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Riva'da testten geçti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki testler, sahada ve fitness salonunda yapıldı.

FİZİKSEL DAYANIKLILIK TESTİ UYGULANDI

Millilere fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama, sahada ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik direktör Vincenzo Montella ile ekibi de testler sırasında hazır bulundu.

İLK DENEME KUZEY MAKEDONYA KARŞISINDA

Ay-yıldızlı takım, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü devam edecek. Milliler, 2026 Dünya Kupası öncesi ilk sınavını Kuzey Makedonya karşısında verecek. 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

