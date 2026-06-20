Milli takımda Antonio Conte bombası: Paraguay maçı sonrası ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaştı. Milliler, 10 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup oldu.

MONTELLA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Bu sonuçla birlikte gruptan çıkma şansını kaybeden millilerde Vincenzo Montella'nın geleceği tartışma konusu oldu. İtalyan teknik adamla yolların ayrılması yönünde çağrılar yapılırken Evren Göz'den ilginç bir iddia geldi.

"KUNTZ'DAN ÖNCE CONTE'YE GİDİLDİ"

Sporx Youtube kanalında konuşan Evren Göz, Stefan Kuntz dönemi öncesinde Antonio Conte ile görüşüldüğünü öne sürdü. Göz, Montella'yla yolların ayrılması halinde yeniden Conte'ye gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Evren Göz konuşmasında "Kuntz'dan önce Antonio Conte'ye gidildi. İkinci teknik direktör Shevchenko, üçüncü teknik direktör Kuntz olmuştu. İtalyan stilinden devam edeceksek eğer Conte kabul ederse, Montella gönderilecekse ve o modelden devam edeceksek üst sürüm gibi, güncelleme gibi... İstediği rakam 7-8 milyon Euro'ydu yıllık. Montella gönderilecekse, en doğru isim Conte olacaktır" dedi.