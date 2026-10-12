Milli takım için karar çıktı: Hacıosmanoğlu'nun teklifi belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden millilerimiz grupta son sıraya demir attı. Yaşanan son gelişmeleri tartışmak üzere bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, teknik direktör Vincenzo Montella'yla yollarını ayırdı.

İLK SIRADA ARDA TURAN VAR

Yaklaşık 1 ay sonra oynanacak olan Fransa ve Belçika maçları nedeniyle yeni teknik direktörünü bir an önce açıklamak isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Turan'ın kapısını çaldı.

"HEM SHAKHTAR DONETSK'İ HEM DE MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIR"

Ancak Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in sezon ortasında ayrılığa sıcak bakmayacağını belirterek teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine TFF'den yeni bir hamle geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; TFF, Arda Turan'a hem Shakhtar Donetsk'i hem de milli takımı aynı anda yönetmesini önerdi.

TEKLİFİ KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜCEK

Bu teklifi değerlendirmeye alan Arda Turan durumu Shakhtar Donetsk ile görüştükten sonra kararını bildirecek.