24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'na erken havlu atan Milli Takım'a eleştiriler gündemden düşmezken futbol yatırımcısı da tarihi bir kayıp yaşadı.

BIST 100 Endeksi son bir yılda yüzde 61,88 yükselirken spor endeksi yüzde 17,87 geriledi. Finansal kiralama yüzde 295, halka arz yüzde 216, teknoloji yüzde 148 prim yaparken futbol kulüpleri tam tersine aktı. Bu yıl endeks yüzde 30,8 artarken spor endeksi yüzde 6,6 değer yitirdi. Son 6 ayda ana endeks yüzde 29,9 yükselirken spor endeksi yüzde 12,4 düştü.

KÜLLİYEN ZARAR

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre son bir yılda borsadaki dört büyük kulübün tamamı yatırımcısını zarara uğrattı. Trabzonspor yüzde 36,11, Fenerbahçe yüzde 13,05, Galatasaray yüzde 11,74 ve Beşiktaş yüzde 3,93 değer kaybetti. Son 6 ayda da tablo değişmedi: Trabzonspor yüzde 20,6, Galatasaray yüzde 15,3, Fenerbahçe yüzde 8,2, Beşiktaş yüzde 1 geriledi.

5 YILDA ANA ENDEKSİN ÇOK GERİSİNDE KALDI

Borsanın yüzde 960 yükseldiği son 5 yılda spor endeksinin artışı yalnızca yüzde 67,7'de kaldı. Trabzonspor hisseleri 5 yılda yüzde 43,8 düşerken Beşiktaş yüzde 47,5 geriledi. Galatasaray yüzde 98,6, Fenerbahçe ise yüzde 157,7 prim yaptı ancak her ikisi de ana endeksin çok gerisinde kaldı.

KAR EDEN TEK KULÜP: GALATASARAY

9 aylık bilanço tablosunda kâr eden tek kulüp Galatasaray oldu. Cimbom'un kârı yüzde 16,5 azalarak 734,2 milyon TL'ye geriledi. Beşiktaş'ın zararı yüzde 59 azalarak 146,1 milyon liraya, Trabzonspor'un zararı yüzde 60,4 düşerek 684,2 milyon liraya indi. Fenerbahçe ise 1 milyar 191 milyon TL'lik zararla rekor kırdı.

YATIRIMCIYA 3,3 MİLYAR TL'LİK FATURA

Dört büyük kulübün borsadaki toplam piyasa değeri 49,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe 20,6 milyar TL ile zirvede, Galatasaray 14,2 milyar TL ile ikinci sırada. Beşiktaş 7,5 milyar, Trabzonspor ise 6,9 milyar TL değerinde. Son bir yılda kulüplerin piyasa değerinde 8,7 milyar TL erimesi yaşanırken yatırımcıların doğrudan zararı 3,3 milyar TL oldu.