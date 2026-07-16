Milli takım çeyrek finalde veda etti

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde mücadele eden Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, ev sahibi Slovenya'ya 90-72 mağlup olarak yarı final şansını kaybetti. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında maça istediği başlangıcı yapamadı. Ev sahibi ekip, taraftarının da desteğini arkasına alarak ilk periyodu 31-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı kapatmaya çalışan Türkiye, zaman zaman etkili hücumlar üretse de Slovenya'nın yüksek şut yüzdesi ve savunmadaki sert oyunu karşısında istediği ritmi yakalayamadı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 47-36 üstünlüğüyle sona erdi.

ÖNDE GÖTÜRDÜĞÜ MAÇI KAZANDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan Slovenya, özellikle hızlı hücumlar ve dış atışlardan bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermedi. Üçüncü çeyreği 72-55 önde geçen Slovenya, son bölümde de üstün oyununu sürdürerek parkeden 90-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Slovenya adını son dört takım arasına yazdırırken, yarı finalde 18 Temmuz'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde elenen Türkiye ise turnuvaya klasman maçlarıyla devam edecek. Ay-yıldızlılar, yine 18 Temmuz'da Hırvatistan ile karşılaşarak organizasyonu en iyi dereceyle tamamlamaya çalışacak.