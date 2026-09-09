Milli takım başlıyor: Türkiye Almanya saat kaçta hangi kanalda?

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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasından sonra sıra Filenin Efeleri'ne geldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 9-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Enel 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Millilerimiz, D Grubu'nda Romanya'nın Cluj Napoca kentinde Romanya, Fransa, Almanya, Letonya ve İsviçre ile mücadele edecek. Grup karşılaşmaları sonunda puan durumunda ilk 4 sırada yer alan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak.

FİLENİN EFELERİNİN KADROSU

Filenin Efeleri'nin teknik ve idari kadro ve sporcu kadrosu şu şekilde:

Teknik Kadro

Hasan Semih Oktay - Asbaşkan

Orkun Özel – Menajer

Slobodan Kovač – Başantrenör

Burak Emre Dirier – Yardımcı Antrenör

Ali Rıza Metin – Yardımcı Antrenör

Mehmet Özbek – Yardımcı Antrenör

Zdravko Anicic – Kondisyoner

Sedat Şanlı – İstatistik Antrenörü

Yusuf Erdem – Doktor

Burak Yılmaz – Fizyoterapist

Bilal Aslan – Fizyoterapist

Aykut Yılmaz - Masör

Sporcu Kadrosu

Pasörler: Murat Yenipazar (Kaptan) - Hilmi Şahin

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija - Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram - Gökçen Yüksel - Cafer Kirkit - Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Ahmet Tümer - Ahmet Samet Baltacı - Marko Matic - Yunus Emre Tayaz

Liberolar: Berkay Bayraktar - Abdulsamet Yalçın

TÜRKİYE-ALMANYA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Millilerimiz ilk maçını yarın Almanya ile oynayacak. Türkiye-Almanya saat kaçta, hangi kanalda?



Millilerimizin maç programı ise şu şekilde:

10 Eylül 2026

20.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor)

12 Eylül 2026

17.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

13 Eylül 2026

17.00 İsviçre-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

14 Eylül 2026

20.00 Romanya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

16 Eylül 2026

17.00 Türkiye-Letonya (TRT Spor)