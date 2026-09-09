Milli takım başlıyor: Türkiye Almanya saat kaçta hangi kanalda?
Milli takım Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor. Türkiye-Almanya saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasından sonra sıra Filenin Efeleri'ne geldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 9-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Enel 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Millilerimiz, D Grubu'nda Romanya'nın Cluj Napoca kentinde Romanya, Fransa, Almanya, Letonya ve İsviçre ile mücadele edecek. Grup karşılaşmaları sonunda puan durumunda ilk 4 sırada yer alan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak.
FİLENİN EFELERİNİN KADROSU
Filenin Efeleri'nin teknik ve idari kadro ve sporcu kadrosu şu şekilde:
Teknik Kadro
Hasan Semih Oktay - Asbaşkan
Orkun Özel – Menajer
Slobodan Kovač – Başantrenör
Burak Emre Dirier – Yardımcı Antrenör
Ali Rıza Metin – Yardımcı Antrenör
Mehmet Özbek – Yardımcı Antrenör
Zdravko Anicic – Kondisyoner
Sedat Şanlı – İstatistik Antrenörü
Yusuf Erdem – Doktor
Burak Yılmaz – Fizyoterapist
Bilal Aslan – Fizyoterapist
Aykut Yılmaz - Masör
Sporcu Kadrosu
Pasörler: Murat Yenipazar (Kaptan) - Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija - Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram - Gökçen Yüksel - Cafer Kirkit - Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Ahmet Tümer - Ahmet Samet Baltacı - Marko Matic - Yunus Emre Tayaz
Liberolar: Berkay Bayraktar - Abdulsamet Yalçın
TÜRKİYE-ALMANYA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Millilerimiz ilk maçını yarın Almanya ile oynayacak. Türkiye-Almanya saat kaçta, hangi kanalda?
Millilerimizin maç programı ise şu şekilde:
10 Eylül 2026
20.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor)
12 Eylül 2026
17.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
13 Eylül 2026
17.00 İsviçre-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
14 Eylül 2026
20.00 Romanya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
16 Eylül 2026
17.00 Türkiye-Letonya (TRT Spor)