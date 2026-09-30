Milli maç Beşiktaş'a yaradı

Beşiktaş’ın altyapısından yükselen Demir Ege Tıknaz, 21 Ocak’ta 7 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Braga’ya transfer olmuştu.

Siyah-beyazlılar, genç futbolcudan para kazanmaya devam ediyor.

MİLLİ MAÇ BEŞİKTAŞ'A YARADI

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya ile karşılaştığı ve 4-1 kaybedilen maçın 76. dakikasında Demir Ege Tıknaz’ın oyuna dahil olmasıyla birlikte bonus maddesi devreye girdi.

Genç futbolcunun sözleşmesinde A Milli Takım’da 3 kez forma giyerse 500 bin euro ödeme maddesi yer alıyordu.

Böylelikle Beşiktaş, Braga’dan 500 bin euro almaya hak kazandı.

Ayrıca Demir Ege Tıknaz’ın Braga’dan başka bir kulübe transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedelinden Beşiktaş’a ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 20’si de siyah-beyazlılara ödenecek.

DEMİR EGE TIKNAZ’IN KARNESİ

Braga formasıyla bu sezon 12 maçta süre alan Demir Ege Tıknaz, 8 maça ilk 11’de başladı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcunun Braga ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.