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Musrati Beşiktaş'ın başını yaktı

Beşiktaş ile Braga arasındaki transfer pazarlığında flaş gelişme: Demir Ege'nin sözleşmesindeki özel madde sayesinde kasaya 500 bin euro girdi ama eski futbolcunun transferinden kalan borç nedeniyle Portekiz ekibine 2 milyon euro borcu çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Musrati Beşiktaş'ın başını yaktı

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Braga forması giyen genç yetenek Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki özel madde sayesinde yarım milyon euroluk bonusu kasasına koymaya hak kazanırken, eski futbolcusu Al-Musrati nedeniyle Portekiz kulübüne hâlâ 2 milyon euro ödeme yapmakla karşı karşıya kaldı.

A Milli Futbol Takımı’nın İtalya’ya 4-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından, Beşiktaş ile Portekiz ekibi Braga arasındaki transfer anlaşmalarının finansal detayları spor kamuoyuna yansıdı. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'nın paylaştığı bilgilere göre, iki kulüp arasındaki hesaplar henüz tamamen kapatılmış değil.

DEMİR EGE'NİN PERFORMANSI BEŞİKTAŞ'A KAZANDIRDI

Ocak ayında 7 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında Braga’ya transfer olan 22 yaşındaki milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’ın kasasını doldurmaya devam ediyor.

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Genç orta saha oyuncusunun sözleşmesinde yer alan "milli takımda 3 maçta süre bulması durumunda 500 bin euro bonus ödenir" maddesi, İtalya karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmasıyla resmen aktif hale geldi. Böylece Braga, Beşiktaş’a yarım milyon euro daha ödeme yapacak.

AL-MUSRATİ'NİN ALACAK VERECEKLERİ BİTMEDİ

Haberin en dikkat çekici kısmı ise siyah-beyazlıların eski oyuncusu Al-Musrati ile ilgili oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında sözleşmesi feshedilen ve Al-Ahli’ye transfer olan 30 yaşındaki Libyalı orta sahanın transfer sürecinden dolayı Beşiktaş’ın Braga'ya hâlâ 2 milyon euro borcu bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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