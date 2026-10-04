MHK'de yeni dönem başlıyor! Başkanlık için sürpriz isim öne çıktı

Türk futbolunda soruşturma sürecinin ardından Merkez Hakem Kurulu'nda yeni dönem hazırlıkları başladı; başkanlık görevi için Sürhat Müniroğlu'nun adı ağırlık kazandı.

Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararlar merakla bekleniyor. Özellikle MHK'nin başına kimin getirileceği konusunda yapılacak değerlendirmeler yakından takip edilirken, TFF'nin Riva'daki toplantısında birçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor.

Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılması sonrası hakem atamaları başta olmak üzere MHK'nin yeni yapılanması da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları öncesinde federasyonun atacağı adımların netleşmesi bekleniyor.

MHK'DE YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan MHK Başkanlığı için yeni isim arayışı sürüyor. Bu görev için eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Prof. Dr. Sürhat Müniroğlu'nun adı öne çıkıyor.

20 yıllık hakemlik geçmişi bulunan Müniroğlu'nun önümüzdeki günlerde MHK'nin yeni başkanı olarak açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

TFF'DE GÖZLER RİVA'DAKİ TOPLANTIDA

Türk futbolunda devam eden soruşturma kapsamında TFF'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bazı isimlerin görevlerinden ayrılmasının ardından tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da istifasını sunarak görevini bıraktı.

İtalya ile oynanacak karşılaşma nedeniyle TFF'de bir süre sessizlik yaşanırken, maçın ardından Riva'da kritik bir toplantı yapılması planlanıyor. Toplantıda yeni MHK Başkanı'nın belirlenmesinin yanı sıra TFF yönetiminin geleceğine ilişkin farklı seçeneklerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Yapılacak görüşmelerin ardından yeni atamalarla mevcut yönetimin görevine devam etmesi veya farklı bir karar alınması ihtimaller arasında bulunuyor.

MÜNİROĞLU'NUN HAKEMLİK KARİYERİ

Sürhat Müniroğlu, 1983-2003 yılları arasında hakemlik yaptı. Bu süreçte 8 yıl boyunca FIFA yardımcı hakemi olarak görev alan Müniroğlu, daha sonraki dönemde TFF bünyesinde farklı görevler üstlendi.

2005 yılında MHK yedek üyeliği ve ulusal eğitimcilik görevlerinde bulunan Müniroğlu, 2007-2008 ile 2022-2023 sezonlarında MHK asıl üyeliği yaptı.

2009-2011 yılları arasında TFF Hakem İşleri Müdürü olarak çalışan Müniroğlu, 2017-2019 döneminde ise Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

ABİTOĞLU DA ADAYLAR ARASINDA

MHK Başkanlığı için Sürhat Müniroğlu'nun yanı sıra eski hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ismi de gündeme geliyor.

TFF'nin yapacağı değerlendirme ve toplantının ardından yeni MHK yönetimine ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kol hakkında evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve yasa dışı bahis suçlamaları bulunduğu aktarılırken, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de adliyeye sevk edileceği belirtildi.

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENECEK Mİ?

TFF'nin Riva'daki toplantısında Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmaların ertelenmesi ihtimalinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Ancak daha fazla belirsizlik yaşanmaması adına daha önce açıklanan fikstürün uygulanması ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in liglerin ertelenmesi ihtimaline yönelik açıklamalarının da TFF tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.