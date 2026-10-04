Beşiktaş'a yıldızından kötü haber: Milli maçta sakatlandı

Milli takımının formasını giyen Milot Rashica, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken mücadelenin son dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı.

RASHICA İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Kosova ile Avusturya karşı karşıya geldi. Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Kosova'nın önemli karşılaşmalarından birinde yedekler arasında yer aldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlamayan Rashica, karşılaşmanın 67. dakikasında teknik heyet tarafından oyuna dahil edildi. Kosovalı futbolcu, Baton Zabergja'nın yerine sahaya çıkarak takımına katkı vermeye çalıştı.

MAÇI TAMAMLAYAMADI

Rashica'nın karşılaşmadaki mücadelesi ise beklenenden kısa sürdü. Tecrübeli futbolcu, maçın 88. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Sakatlığı nedeniyle kenara gelen Rashica'nın yerine Meriton Korenica oyuna dahil oldu. Böylece Beşiktaşlı futbolcu, milli takım formasını giydiği karşılaşmayı son düdüğü beklemeden tamamlamak zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER RASHICA'DA

Milli maçta yaşanan sakatlık, Beşiktaş cephesinde de endişeye neden oldu. Siyah-beyazlı takımın önemli oyuncularından biri olan Rashica'nın durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kosovalı futbolcunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu ve Beşiktaş'ın önümüzdeki maçlarında forma giyip giyemeyeceği yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.