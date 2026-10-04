Icardi cephesinde flaş gelişme: Galatasaray detayı dikkat çekti

Galatasaray'daki başarılı döneminin ardından geçtiğimiz sezon sonunda sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılan Mauro Icardi hakkında sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak yeni bir gelişme yaşandı.

Kariyerine şu anda bireysel çalışmalarını sürdürerek devam eden Arjantinli golcüyle ilgili Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

ICARDİ'NİN YENİ ADRESİ MERAK EDİLİYOR

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi, kariyerine kulüpsüz şekilde devam ediyor. Arjantinli futbolcunun transfer döneminde Lazio ve Tottenham başta olmak üzere bazı takımlarla adı anılsa da bu görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Icardi'nin daha önce İspanya La Liga ekiplerine de önerildiği ancak şu ana kadar kendisi için somut bir transfer gelişmesi yaşanmadığı aktarıldı.

GALATASARAY'A DÖNMEK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi, Galatasaray'a yeniden dönmek istediğini iletti. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dönemi özlediği ve yeniden Süper Lig'de mücadele etmeyi istediği belirtildi.

RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 134 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli forvet bu maçlarda 77 gol ve 25 asist üreterek takımının elde ettiği başarılarda önemli rol oynadı.

Arjantinli futbolcu, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.