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Halk TV Spor Merrel İstanbul Ultra koşuldu: 4 parkurda 4 bin 500 sporcu mücadele etti

Merrel İstanbul Ultra koşuldu: 4 parkurda 4 bin 500 sporcu mücadele etti

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Merrel İstanbul Ultra tamamlandı. Yaklaşık 4 bin 500 sporcu, 5K, 15K, 30K ve 60K parkurlarında mücadele etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Merrel İstanbul Ultra koşuldu: 4 parkurda 4 bin 500 sporcu mücadele etti
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Türkiye'nin en büyük patika koşularından biri olan Merrel İstanbul Ultra gerçekleşti.

4 PARKURDA 4 BİN 500 SPORCU MÜCADELE ETTİ

SPX ile Uzunetap işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyon, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda start aldı ve aynı yerde sona erdi. Yarışta yaklaşık 4 bin 500 sporcu, 5K, 15K, 30K ve 60K parkurlarında mücadele etti.

Merrel İstanbul Ultra koşuldu: 4 parkurda 4 bin 500 sporcu mücadele etti - Resim : 1

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Organizasyonun 5K parkurunda erkeklerde Fedaaeldin Hassan, kadınlarda Meltem Yılmaz birinci oldu. 15K parkurunda erkeklerde Halil Yaşın, kadınlarda Tuğba Yenigün birinciliğe ulaştı.

30K parkurunda erkeklerde Roger Comellas Espelt, kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman ilk sırada yer aldı. 60K parkurunda ise erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Songül Berikol ilk sıranın sahibi oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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