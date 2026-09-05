Merrel İstanbul Ultra koşuldu: 4 parkurda 4 bin 500 sporcu mücadele etti

Türkiye'nin en büyük patika koşularından biri olan Merrel İstanbul Ultra gerçekleşti.

4 PARKURDA 4 BİN 500 SPORCU MÜCADELE ETTİ

SPX ile Uzunetap işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyon, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda start aldı ve aynı yerde sona erdi. Yarışta yaklaşık 4 bin 500 sporcu, 5K, 15K, 30K ve 60K parkurlarında mücadele etti.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Organizasyonun 5K parkurunda erkeklerde Fedaaeldin Hassan, kadınlarda Meltem Yılmaz birinci oldu. 15K parkurunda erkeklerde Halil Yaşın, kadınlarda Tuğba Yenigün birinciliğe ulaştı.

30K parkurunda erkeklerde Roger Comellas Espelt, kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman ilk sırada yer aldı. 60K parkurunda ise erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Songül Berikol ilk sıranın sahibi oldu.