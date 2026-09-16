Mavi Şimşekler’e eski hocasından hayati dokunuş: Valkanis alacaklarını bıraktı

Adana Demirspor'un bir dönem hocalığını yapan Avustralyalı çalıştırıcı, mavi-beyazlı ekibin zor günlerden geçtiği için alacaklarının büyük kısmını bırakarak Akdeniz ekibine vefada bulundu.

Akdeniz ekibi, Valkanis’e yaklaşımından dolayı teşekkür mesajı paylaştı.

Açıklamada:

“Eski Teknik Direktörümüz Michael Valkanis, kulübümüzden olan alacaklarının büyük bir bölümünden feragat etmiştir. Adana Demirspor’umuza gösterdiği bu anlamlı yaklaşım ve sağladığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Mavi-lacivertli kulüp, açıklamanın sonunda Valkanis’e bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerini iletti.

Yaşadığı mali krizler ve FIFA kaynaklı puan silme cezaları nedeniyle TFF 2. Lig'de -45 puanla mücadele eden Akdeniz ekibi, bu zorlu süreçte yeniden yapılanma için taraftar desteği bekliyor.