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Halk TV Spor Mavi Şimşekler’e eski hocasından hayati dokunuş: Valkanis alacaklarını bıraktı

Mavi Şimşekler’e eski hocasından hayati dokunuş: Valkanis alacaklarını bıraktı

Adana Demirspor, eski hocası Michael Valkanis'in kulüpte kalan alacaklarının büyük bir kısmını bıraktığını açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mavi Şimşekler’e eski hocasından hayati dokunuş: Valkanis alacaklarını bıraktı
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Adana Demirspor'un bir dönem hocalığını yapan Avustralyalı çalıştırıcı, mavi-beyazlı ekibin zor günlerden geçtiği için alacaklarının büyük kısmını bırakarak Akdeniz ekibine vefada bulundu.

Akdeniz ekibi, Valkanis’e yaklaşımından dolayı teşekkür mesajı paylaştı.
Açıklamada:
“Eski Teknik Direktörümüz Michael Valkanis, kulübümüzden olan alacaklarının büyük bir bölümünden feragat etmiştir. Adana Demirspor’umuza gösterdiği bu anlamlı yaklaşım ve sağladığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Mavi-lacivertli kulüp, açıklamanın sonunda Valkanis’e bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerini iletti.

Yaşadığı mali krizler ve FIFA kaynaklı puan silme cezaları nedeniyle TFF 2. Lig'de -45 puanla mücadele eden Akdeniz ekibi, bu zorlu süreçte yeniden yapılanma için taraftar desteği bekliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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