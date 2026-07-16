Mauro Icardi'yi transfer etmek isteyen kulüpler ortaya çıktı

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve serbest oyuncu statüsünde yer alan Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken, Arjantinli yıldız ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Arjantinli golcünün kariyerini Avrupa'nın önde gelen liglerinde sürdürmesine kesin gözüyle bakılırken, özellikle İspanya'dan önemli kulüplerin oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.

ICARDI İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADILAR

Fichajes'in haberine göre; Real Betis ve Valencia, 33 yaşındaki tecrübeli golcüyü transfer etmek için harekete geçti.

İki kulübün girişimlere başladığı ifade edilirken, özellikle Real Betis'in gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle transfer yarışında bir adım önde olduğu aktarıldı.

ICARDI ÖNCELİĞİ İTALYA'YA VERDİ

İspanyol kulüplerinin somut ilgisine karşın Icardi'nin önceliği İtalya'dan gelecek tekliflere verdiği ifade edildi.

Icardi'nin kariyerine Avrupa'da devam etmesi halinde, futbol anlayışını yakından tanıdığı ve oyun stiline uygun bulduğu İtalya'da forma giymeye öncelik vermeyi düşündüğü yazıldı.

16 GOL ATIP 3 ASİST YAPTI

Mauro Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray'ın en istikrarlı isimleri arasında yer aldı. Arjantinli golcü, 2025/26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 47 resmi maçta görev yaptı.

Bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandıran ve 3 asist üreten deneyimli santrfor, toplam 19 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının hücum hattındaki önemli kozlarından biri oldu.