Mauro Icardi'ye Premier Lig'den sürpriz talip

Galatasaray ile olan sözleşmesi temmuz ayında sona eren Mauro Icardi, yaz transfer döneminde takım bulamadı.

Arjantinli yıldız golcü için kendi ülkesinin yanı sıra İtayla ve İspanya iddiaları gündeme gelirken herhangi bir takımla anlaşma sağlanamadı.

EVERTON'DAN ICARDI SÜRPRİZİ

Bir an önce takım bulup yeşil sahalara dönem isteyen Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Everton, Icardi'ye talip oldu.

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Everton anlaşma öncesinde Icardi'yle son bir kez daha görüşerek nihai kararını verecek.

İNGİLTERE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Öte yandan haberde Mauro Icardi'nin kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.