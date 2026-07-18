Mason Greenwood sahaya indi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood da takımla ilk antrenmanına çıktı.

SARI-LACİVERTLİLERDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını Chobani Stadyumu'nda yapacak. 21 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Rövanş mücadelesi ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.