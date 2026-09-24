Lukaku kariyerinde bir ilki Fenerbahçe’de yaşadı: Yıldız golcüden beklenmedik başlangıç

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’nin 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 33 yaşındaki tecrübeli golcü Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk 8 maçta kariyerinde ilk kez karşılaştığı ilginç bir istatistiğe imza attı.

Bugüne kadar Anderlecht, Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi dünya devlerinde oynayan yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı mücadelelerde toplam 191 dakika sahada kalmasına rağmen henüz gol sevinci yaşayamadı.

İLK KEZ FENERBAHÇE'DE YAŞIYOR

Kariyeri boyunca adım attığı her kulüpte hızlıca skora katkı veren tecrübeli forvet, ilk defa Fenerbahçe forması altında bu kadar uzun süredir tabela yapamamış oldu. Belçikalı yıldız golcü böylece sarı-lacivertli forma altında bir ilki yaşamış oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN LUKAKU'YA ÖZEL İLGİ

Yaşadığı bu şanssız dönemi geride bırakmak isteyen Belçikalı futbolcunun, önümüzdeki Uluslar Ligi maçlarında milli takım formasıyla moral depolamayı hedeflediği öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da milli arada yıldız oyuncuyu tamamen kazanmak için harekete geçtiği ve Lukaku'ya özel bir çalışma programı hazırladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli teknik heyet, yapılacak özel yüklemelerin ardından deneyimli golcünün gerçek kimliğine bürüneceğine inanıyor.