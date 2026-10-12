Lille'den Galatasaray taraftarlarına şok yasak: Biletleri iptal edilebilir

Galatasaray'ın Lille deplasmanı öncesinde Fransız kulübünden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuzey Valiliği'nin aldığı özel karar doğrultusunda sarı-kırmızılı taraftarların stadyum çevresinde forma ve atkıyla bulunmasına kısıtlama getirildi. Kurallara uymayan taraftarlar biletlerini kaybedebilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Lille arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Fransız kulübü, deplasmana gidecek sarı-kırmızılı taraftarları ilgilendiren bir duyuru yayımladı. Açıklamada, taraftarların stadyuma girişleri ve maç çevresindeki davranışlarına ilişkin özel kurallar hatırlatıldı.

GALATASARAY FORMASI VE ATKISINA KISITLAMA

Lille Kulübü, Kuzey Valiliği tarafından karşılaşmaya özel düzenlemeler getirildiğini belirtti. Buna göre Galatasaray taraftarlarının, kendilerine ayrılan deplasman tribünü dışında kulübü temsil eden forma, atkı veya benzeri simgelerle stadyuma ve çevresine girmesine izin verilmeyecek.

Açıklamada, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkça belli eden kişilerin de deplasman taraftarlarına ayrılan bölümün dışında bulunmasının yasak olduğu vurgulandı.

KURALLARA UYMAYAN TARAFTARLARIN BİLETLERİ İPTAL EDİLEBİLİR

Fransız kulübünün duyurusunda, belirlenen kurallara aykırı hareket eden taraftarların karşılaşmaya girişinin engellenebileceği belirtildi.

Bu kapsamda kuralları ihlal eden kişilerin biletlerine el konulabileceği, stadyuma alınmayabilecekleri veya stadyumdan çıkarılabilecekleri ifade edildi. Gerekli görülmesi durumunda kolluk kuvvetlerinin de devreye girebileceği aktarıldı.

Lille Kulübü, bileti bulunmayan kişilerin de aynı yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ İÇİN GALATASARAY İLE İLETİŞİM KURULACAK

Duyuruda, karşılaşmayı deplasman tribününden takip etmek isteyen Galatasaray taraftarlarının, bilet ve tribün erişimi konusunda sarı-kırmızılı kulüple iletişime geçmesi gerektiği bildirildi.

Alınan kararın, Lille deplasmanına gidecek Galatasaray taraftarlarının maç günü stadyum çevresinde dikkat etmesi gereken kuralları doğrudan etkilediği belirtildi.