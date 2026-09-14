Ligde 2 haftada eksi 45 puana geriledi: Güzel haberi verdi

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Adana Demirspor büyük bir mali kriz içerisinde sezona başladı.

EKSİ 45 PUANA GERİLEDİLER

Ödenmeyen borçlar nedeniyle transfer yasağı alan Mavi Şimşekler tecrübeli futbolcularını da bir bir kaybetti. Eski futbolcularının alacakları nedeniyle eksi 45 puana gerileyen Adana Demirspor'a Mehmet Ergel'den güzel haber geldi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Mehmet Ergel, Adana Demirspor'a destek olmak adına bütün alacaklarından feragat ettiğini bildirdi. Oyuncuya teşekkür eden Adana Demirspor şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüzde geçmiş dönemlerde tercüman olarak görev yapan Sayın Mehmet Ergel, kulübümüzden olan tüm alacaklarından feragat etmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'ne göstermiş olduğu bu anlamlı fedakârlık ve destekten dolayı Sayın Mehmet Ergel'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki yaşamında başarı ve mutluluklar dileriz.

Adana Demirspor Kulübü