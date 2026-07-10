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Halk TV Spor Lig yönetiminden Arda Güler sürprizi: Sezon biter bitmez yayınlandı

Lig yönetiminden Arda Güler sürprizi: Sezon biter bitmez yayınlandı

La Liga yönetimi sezonun bitmesinin ardından Arda Güler'in kaydettiği gol ve asistleri derlediği bir video yayınladı. Paylaşımda "La temporada de la consagración de Arda Güler" (Arda Güler'in çıkış yaptığı sezon) denildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Lig yönetiminden Arda Güler sürprizi: Sezon biter bitmez yayınlandı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Milli futbolcu şimdiden Jose Mourinho'nun planlarında kilit bir role sahip olurken lig yönetimi de bu performansa kayıtsız kalamadı.

LA LIGA'DAN ARDA GÜLER VİDEOSU

La Liga yönetimi, Arda Güler'in bu sezonki performansına dair bir video yayınladı. Paylaşımda "La temporada de la consagración de Arda Güler" (Arda Güler'in çıkış yaptığı sezon) denildi.

Resmi internet sitesinden yayınlanan söz konusu videoda Arda Güler'in kaydettiği gol ve asistlere yer verildi.

Lig yönetiminden Arda Güler sürprizi: Sezon biter bitmez yayınlandı - Resim : 1

6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler 3 bin 255 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid
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