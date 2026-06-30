Larkin 33 yaşında veda etti

Anadolu Efes basketbol tarihinde sekiz yıl boyunca silinmez izler bırakan bir isim, kulübüyle yollarını ayırdı.

ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin'in vedası basketbol dünyasına bomba gibi düştü.

2018'DE BAŞLAYAN VE EFSANEYE DÖNÜŞEN YOLCULUK

Larkin'in Anadolu Efes serüveni 2018 yılında başladı.

Genç bir oyun kurucu olarak kulübe katılan Larkin, kısa sürede yalnızca sahadaki performansıyla değil, takıma kazandırdığı liderlik ruhuyla da fark yarattı.

KULÜPTEN DUYGU YÜKLÜ MESAJ

Anadolu Efes'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada duygusal veda mesajı dikkatleri çekti. Lacivert Beyazlı kulüp, "Birlikte hayal kurduk ve sonra bu hayaller gerçeğe dönüştü" ifadeleriyle Larkin döneminin kulüp tarihindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekti. Açıklamada özellikle "bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline veda ediyoruz" notuyla ayrılığı paylaştı.

UNUTULMAZ KAPTAN

Larkin, Anadolu Efes'teki süresinin önemli bir bölümünde takımın kaptanlığını üstlendi. Sekiz sezonluk Anadolu Efes kariyerinde Larkin'in elde ettiği başarılar, kulüp tarihinin en parlak sayfalarını oluşturdu. Bu süreçte 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 3 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşayan Larkin, adeta bir şampiyonluk makinesi olarak kayıtlara geçti.

"SUGAR SHANE" LAKABI EFSANEYE DÖNÜŞTÜ

Taraftarların sevgiyle "Sugar Shane" diye seslendiği Larkin, bu lakabı yıllar içinde adeta bir marka haline getirdi. Larkin'in ayrılığı, Anadolu Efes için hem sportif hem de duygusal anlamda büyük bir boşluk yaratacak.