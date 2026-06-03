Kocaelispor fırsatı kaçırmadı: Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu transfer etti
Kocaelispor, ilk transferini yaptı. Yeşil siyahlılar futbola Fenerbahçe'de başlayan Uğur Kaan Yıldız'ı renklerine kattı.
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Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı.
Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı.
Yeşil siyahlılar, Göztepe'de sözleşmesi sona eren Uğur Kaan Yıldız'ı transfer etti.
İzmit'e davet edilen futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI
23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu olan Uğur Kaan Yıldız, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. Alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma çıktı. 2020-2021 sezonunda A takımı kadrosuna alındı. Bursaspor'da kiralık olarak yer aldıktan sonra Göztepe'ye transfer oldu. Keçiörengücü'nde de kiralık oynayan Uğur Kaan Yıldız'ın Göztepe ile sözleşmesi sona ermişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi