Geride kalan sezonu Süper Lig'de 10. sırada tamamlayan Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz'da start verecek. Teknik direktör Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda Yeşil Siyahlıların kamp rotası da belli oldu. Tesis çalışmaları nedeniyle kamp rotası TFF'nin Riva tesislerine çevrildi.

TOP BAŞI TARİHİ BELLİ OLDU

Kocaelispor'da 2026-27 futbol sezonunun açılış tarihi netlik kazandı. Yönetim ve teknik heyetin ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda yeşil-siyahlı futbolcular 5 Temmuz'da bir araya gelerek yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Geride kalan sezonu 37 puanla 10. sırada tamamlayan Kocaelispor, ligdeki yerini sağlamlaştırmanın verdiği güvenle yeni sezona daha iddialı hedeflerle girmek istiyor.

KAMP ROTASI MECBURİ RİVA'YA DÖNDÜ

Kocaelispor'un hazırlık kampının nerede yapılacağı sorusunun yanıtı tesis çalışmaları tarafından belirlendi. Sevindikli bölgesinde inşası süren yeni tesislerin sezon başına yetişmeyeceği öngörülürken Brunga Tesisleri'nde Selçuk İnan'ın talebiyle başlatılan hibrit çim yenileme çalışmaları da sahayı geçici olarak kullanılamaz hale getirdi. Bu iki etkenin bir araya gelmesi, yönetimi alternatif çözüm arayışına yöneltti ve ilk etap kampı için TFF'nin İstanbul Riva tesisleri tercih edildi.

RİVA SONRASI SORU İŞARETİ

Kocaelispor'un hazırlık sürecinin ikinci etabında nerede kamp yapacağı henüz netlik kazanmadı. Yönetimin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde ikinci etap kamp lokasyonunun açıklanmasının beklendiği belirtildi. Brunga ve Derince Stadı'ndaki bakım çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı, bu kararın en belirleyici etkeni olacak.

SÜPER LİG'DE ÜSTE ÇIKMA HEDEFİ

Kocaelispor, yeni sezonda yalnızca ligde kalmakla yetinmeyi değil üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Selçuk İnan yönetiminde altyapıya yapılan yatırımların sahaya yansıması beklenen yeşil-siyahlılar, tesis modernizasyonu ve güçlü bir hazırlık programıyla rakiplerine karşı avantajlı bir konumda yeni sezona girmek istiyor.