Koca stadı 75 bin liraya temizletti: Stat müdürü taraftardan özür diledi

Süper Lig ekibi Kocaelispor'da kulüp müdürü Abdurrahman Başkır, taraftarlardan gelen stadyum temizliğine yönelik eleştirilere Özgür Kocaeli'ye yaptığı özel açıklamayla yanıt verdi. Kulüp yönetiminin stadyum bakımı konusundaki hassasiyetini vurgulayan Başkır, hem temizlik süreçlerine hem de devam eden teknik altyapı çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Abdurrahman Başkır taraftardan özür diledi

HER MAÇ İÇİN AYRI BÜTÇE AYRILIYOR

Stadyum temizliğine büyük özen gösterdiklerini belirten Başkır, her karşılaşma öncesinde 75 bin TL'lik bir bütçe ayırarak deplasman tribünü dahil stadyumun tüm koltuklarının ve basın masalarının özenle temizlettirildiğini açıkladı. Diğer kulüplerin deplasman tribünlerinde bu titizliği göstermediğini ancak kendilerinin hiçbir alanı ayrı tutmadan aynı özeni gösterdiğini vurgulayan Başkır, geçtiğimiz sezondan bu yana koltuklarla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını hatırlattı. Kulüp müdürü, bu sürecin bizzat kendisi tarafından yürütüldüğünü ve bundan sonra da aynı titizlikle devam edeceğini belirtti.

SORUNUN KAYNAĞI LED MONTAJ ÇALIŞMASI

Son karşılaşmada bazı koltukların kirli görünmesine ilişkin açıklama yapan Başkır, bu durumun orta kat LED panolarının montaj çalışması sırasında yaşandığını dile getirdi. Panoların yerleştirilmesi için üst kısımdan duvar delme işlemi yapıldığını, maçtan bir gün önce gerçekleştirilen bu çalışma sırasında oluşan inşaat tozunun daha önce temizlenmiş koltukların üzerine düştüğünü açıkladı.

SADECE 20-25 KOLTUKTA SORUN YAŞANDI

Stadyumdaki toplam 35 bin koltuktan yalnızca 20 ila 25 tanesinde bu tür bir kirlenme yaşandığını belirten Başkır, yaşanan aksaklık nedeniyle taraftarlardan özür diledi ve bu durumun bir daha tekrarlanmayacağını garanti etti:

Oluşan aksaklık için özür dileriz, bir daha kesinlikle yaşanmayacak.

LED VE TABLET ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Açıklamasının devamında stadyumdaki teknik altyapı çalışmalarına da değinen Başkır, Hyundai kale arkası ile numaralı orta bölüm LED panolarının montajının tamamlandığını duyurdu. Ücreti ödenmiş olmasına rağmen gümrükte bekleyen orta LED panosu ile basın mensuplarının kullanacağı koltuklardaki tabletlerin ise Samsunspor karşılaşmasına kadar kullanıma hazır hale getirileceğini müjdeledi.