Son dakika | Kocaelispor - Amedspor maçında sarı torba sallayanlara gözaltı kararı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Amedspor maçında sarı torba sallayan taraftarlar için soruşturma başlattı. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Süper lige bu sene çıkan Amedspor, İmralı süreci nedeni ile maçları en çok merak edilen takımlardan birisi. Dün akşam deplasmana giden Amedspor, müsabakadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Kocaeli'nin 2-0 kazandığı maça, tribündeki sarı torba görüntüleri damgasını vurdu.

TRİBÜNDE SARI TORBA SALLADILAR

Bir grup Kocaelispor taraftarı, süreç kapsamında silah bırakan ve feshedildiklerini duyuran PKK'ya yönelik operasyonlarda teröristlerin taşındığı sarı torbalara atıfla sarı torba salladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA: 5 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Sarı torbaların sallandığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ile “Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahürat” suçlamaları ile başlatılan soruşturmada görüntülerde tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan bilgilendirme şu şekilde:

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Ağustos 2026 tarihinde Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Amedspor müsabakası öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma, TCK'nin 216. maddesi kapsamında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ile 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında “Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahürat” suçları yönünden yürütülmektedir.