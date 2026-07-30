Kerem Aktürkoğlu rekor kırdı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, 3. ön eleme turuna yükseldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ

Sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşma sonrası maçtaki top kayıplarıyla gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki gösterdi.

İlk yarının son anlarında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağır kalınca topu kaybeden Kerem, 70 dakika oyunda kaldı. 70. dakikada yerine Musaba girdi.

Kerem'in oyunda kaldığı süre içinde top kaybetme rekoru kırdığı ortaya çıktı.

Spor yazarı Uğur Meleke, Hürriyet'teki yazısında "Fenerbahçe belki tek bir oyuncusunun maliyetinden düşük bütçeli Gornik karşısında dün Mert Günok sayesinde turu geçebildi. Kerem dün sahada kaldığı 70 dakikada tam 19 top kaybetti. İlk maçta da 15 kayıp yapmıştı. Dün Kerem’in kaleciyle karşı karşıyayken kağnı gibi ağır kaldığı pozisyonun dönüşünde golü yedi Fenerbahçe. Artık çabukluğu ve özgüveni de bitmiş Kerem’in zaten geriye ne özelliği kalıyor ki? Bakınız, çok üzülerek söylüyorum, şu 20 milyon euroluk Gornik Zabrze takımına İrfan-Talisca-Kerem ileri üçlüsünü verelim deseniz kabul etmezler! İsmail Kartal’ın kritik Sturm Graz sınavı öncesi çok doğru analiz etmesi gerekiyor bu 180 dakikayı. Şu iki maçı seyrettikten sonra en temel gözlemim, İsmail Kartal’ın hâlâ 2024 nostaljisiyle yaşadığı" ifadelerini kullandı.