Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 2 isim için sakatlık açıklaması: İçeride buz tedavisi oluyorlar

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Toplam skorda 2-1 öne geçen sarı-lacivertliler, bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Maça gerçekten iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. Neleri doğru yaptık, neleri eksik yaptık, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlar bulduk, gol de yapabilirdik. Avrupa'da bu tip maçlar kolay değildir. Rakibimiz de iyi takım, taraftarlarıyla birlikte maçı iyi bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Turu geçmesini bildik. Dersler çıkarmalıyız. Geliştireceğimiz yönler üzerinde çalışmalarımız devam edecek.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık ders çıkaracağız. Hepsini gördük. İlk yarının sonunda Kerem'in pozisyonu gol olsa maç kopacak. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı 3-4 tane pozisyon var. Turu geçtiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi ellerinden geleni yaptı. Bu tip maçları oynamak kolay değildir. Biz gelişmeye devam edeceğiz. Önümüze bakacağız.

"BUZ TEDAVİSİ OLUYORLAR"

Semedo ve Talisca'nın durumuyla ilgili bilgimiz yok. İçeride buz tedavisi oluyorlar. Sağlık ekibimizin raporuna göre durumları belli olur.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sonuçta bu akşam turu geçen taraf olduk. Daha iyi olacağız. Daha iyi çalışacağız. Bütün taraftarlarımız bize güvensin, bize inansın. Biz yolumuza devam ediyoruz.