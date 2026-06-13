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Halk TV Spor Kenan Yıldız için görülmemiş teklif: Bonservisi rekor kıracak

Kenan Yıldız için görülmemiş teklif: Bonservisi rekor kıracak

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor. İngiliz kulübü oyuncunun transfer için 100 milyon euroluk teklif yapacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kenan Yıldız için görülmemiş teklif: Bonservisi rekor kıracak

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta gösterdiği performansla beğeni toplayan Kenan Yıldız'a talip çıktı.

ARSENAL KENAN YILDIZ'I İSTİYOR

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Kenan Yıldız için görülmemiş teklif: Bonservisi rekor kıracak - Resim : 1

100 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPACAKLAR

İngiliz kulübünün, Kenan Yıldız'ı transfer etmek için Juventus'a 100 milyon euroluk bir paketi teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız bonservisi en pahalı olan Türk futbolcu konumuna yükselecek.

47 MAÇTA 11 GOL VE 10 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Juventus formasıyla 47 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 bin 696 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kenan Yıldız Arsenal
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