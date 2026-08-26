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Halk TV Spor Kayserispor kötü haberi Bursaspor maçına hazırlanırken aldı: TFF duyurdu

Kayserispor kötü haberi Bursaspor maçına hazırlanırken aldı: TFF duyurdu

Kayserispor'da Bursaspor maçının biletleri tükendi. Kayserispor kötü haberi Bursaspor maçına hazırlanırken aldı. TFF duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kayserispor kötü haberi Bursaspor maçına hazırlanırken aldı: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de sezona 3'te 3 yaparak giren ve 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Kayserispor, kötü haberi Bursaspor maçına hazırlanırken aldı. TFF duyurdu.
Kayserispor, Bursaspor maçı için çalışmalara başlarken, 29 Ağustos Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın biletlerinin satışa çıkarılmasından kısa süre sonra tükendiği belirtildi.
Kayseri Anadolu Haber'deki habere göre; biletler satışa çıkar çıkmaz 30 dakika içinde tamamen bitti.
Kayserispor yönetimi, deplasman bilet fiyatını 438 TL olarak belirlemişti. Bursaspor taraftarı 30 dakika içinde bilet alarak rekor kırdı.
Sarı kırmızılı 25 bin taraftarın da maçta takımını desteklemesi bekleniyor.
Kayserispor yönetimi, Güney Alt ve Kuzey Alt tribününü 338 TL, Doğu Üst tribününü 438 TL, Doğu Alt tribününü 538 TL olarak belirlerken, Batı Alt tribününü 638 TL ve Batı Balkon tribününü de 838 TL olarak satışa çıkardı.

KAYSERİSPOR'A KÖTÜ HABERİ TFF DUYURDU

Kayserispor, Bursaspor maçına hazırlanırken kötü haberi TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) duyurdu.
TFF, Kayserispor Kulübü'nün PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

Ayrıldığı takım sondan üçüncü: Geldiği takım namağlup lider!Ayrıldığı takım sondan üçüncü: Geldiği takım namağlup lider!

"METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR Kulübü’nün 22.08.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayserispor Bursaspor TFF
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