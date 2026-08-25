Ayrıldığı takım sondan üçüncü: Geldiği takım namağlup lider!

Süper Lig'de geçen sezon mucizeye imza atmıştı. Ligden düşer gözüyle bakılan Eyüpspor'u göreve gelir gelmez çıkışa geçirmiş, son haftalarda topladığı puanlarla da ligde tutmayı başarmıştı.

Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Eyüpspor, son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik almış ve Süyer Lig'i 33 puanla 14. sırada tamamlamıştı. Eyüpspor ligde kalırken, 32 puanda kalan Antalyaspor TFF 1. Lig'e düşmüştü.

KAYSERİSPOR'U ZİRVEYE TAŞIDI

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kayserispor ise geri dönmek için Atilla Gerin'e gitti. Anlaşma yapıldı ve Atilla Gerin Kayserispor'un başına geçti.

Gerin'in ayrıldığı Eyüpspor ise ligde ilk 2 maçı kaybetti. Puanı bulunmayan Eyüpspor, averajla sondan üçüncü sırada yer alıyor.

Gerin'in geldiği Kayserispor ise sezona müthiş başladı. TFF 1. Lig'de ilk 3 maçını da kazandı. 5 gol atarken, kalesinde gol bile görmedi ve 9 puanla 3. haftayı lider olarak tamamladı.

Atilla Gerin, son haftada Iğdır FK'yı yendikleri maçtan sonra "3 maç 9 puan güzel duruyor. Bizleri mutlu ediyor. Yüzde 90’ı yeni kurulmuş, yeni bir araya gelmiş, hem antrenman hem analiz hem de birliktelik için çok az zaman geçirmiş bir takım için ilk 3 maçını kayıpsız geçirmesi çok kıymetli. Futbolcularımı büyük fedakârlıklarla aldıkları bu galibiyetler için yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Kayserispor, bu hafta kendi sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.