Kaya Çilingiroğlu: Bu kafayla gidersen olmaz

TRT ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Kaya Çilingiroğlu, Fenerbahçe'de yıllar içinde yaşanan teknik direktör değişimlerine dikkat çekerek kulüpteki istikrarsız yapıyı eleştirdi.

"TEKNİK ADAMLARI HATIRLAMAKTA ZORLANDIK"

Çilingiroğlu, bir Fenerbahçeli arkadaşıyla yaşadığı diyaloğu anlatarak sarı-lacivertli kulüpte son yıllarda görev yapan teknik direktörlerin sayısının fazlalığına vurgu yaptı.

Deneyimli yorumcu, sohbet sırasında Ronald Koeman'ın Fenerbahçe'de çalıştığının konuşulduğunu ancak teknik adamların görev dönemlerinin bile karıştırıldığını ifade etti. Koeman, Phillip Cocu, Erol Bulut ve İsmail Kartal gibi isimlerin kısa aralıklarla görev yapmasının kulüp adına dikkat çekici olduğunu belirtti.

"6-7 YILDA ÇOK FAZLA DEĞİŞİM YAŞANDI"

Kaya Çilingiroğlu, teknik direktör sirkülasyonunun kulüplerin başarıya ulaşmasını zorlaştırdığını savunurken, Fenerbahçe'nin son yıllarda yaşadığı değişimin bunun en belirgin örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Sarı-lacivertli takımın son 6-7 yıllık süreçte birçok farklı teknik direktörle çalıştığını hatırlatan Çilingiroğlu, bu durumun takımın uzun vadeli bir yapı oluşturmasının önüne geçtiğini söyledi.

"İSTİKRAR OLMADAN BAŞARI GELMEZ"

Fenerbahçe'nin yaşadığı teknik direktör değişimlerini eleştiren Kaya Çilingiroğlu, kulüplerde istikrarın önemine vurgu yaptı.

İŞTE GÜNDEM OLAN O KONUŞMA:

Kaya Çilingiroğlu: Geçen hafta bir şey oldu bak. Bir arkadaşımla yemeğe gittik. Fenerbahçeliymiş.

Bizde "Koeman çalıştı" dedi.

dedi. Dedim ki hangi Koeman çalıştı?

"Bu Barcelona'dakinin kardeşi Koeman çalıştı" dedi.

Koeman çalışmadı sizde. Ne zaman çalıştı dedim.

"Cocu'dan evvel çalıştı" dedi.

Dedim ki Cocu ne zaman çalıştı?

"Ali Bey'in ilk döneminde" dedi.

Ya o arada dedim Erol Bulut gelmedi mi? "Evet" dedi.

E bir arada İsmail Kartal falan da geldi gitti. Yani düşünebiliyor musun?

Dediğimiz 150 sene evvel değil yani.

6-7 sene evvel Fenerbahçe takımından geçen teknik adam sayısına bak.

Bu kafayla gidersen olmaz.

FENERBAHÇE'DE İSTİKRAR TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Çilingiroğlu'nun açıklamaları, Türk futbolunda teknik direktör istikrarı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.