Kanseri nasıl yendiğini açıkladı: Geri dönüyor! "Sarı Eylül uyarısı!" Türkiye'de de oynamıştı

Brezilyalı milli voleybolcu Ana Carol da Silva kanseri yendi, geri dönüyor. Ana Carol Türkiye'de de oynamıştı. Brezilyalı oyuncu 2017-2018 sezonunda Nilüfer Belediyespor forması giymişti.

"Sarı Eylül" uyarısı yapan Ana Carol, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

"Brezilya’da Sarı Eylül, bize önlem almanın, sağlığımıza özen göstermenin ve her şeyden önemlisi hayata değer vermenin önemini hatırlatan bir ay.

Ben de tam olarak bunu düşünerek hikâyemin çok kişisel bir bölümünü sizlerle paylaşmaya karar verdim.

Nisan ayında rahim ağzı kanseri teşhisi aldım. İki ameliyat geçirdiğim ve birçok zor karar vermek zorunda kaldığım, oldukça zorlu birkaç ay yaşadım. Ancak çok şükür iyiyim ve hayatıma devam etmeye, sevdiğim işi yapmayı sürdürmeye hazırım.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Bunu sizlerle paylaşıyorum çünkü erken teşhis hayat kurtarır ve benim hayatımı da kurtardı. Rutin bir sağlık kontrolü sayesinde doktorum tümörü erken evrede tespit edebildi ve bu, tedavi sürecimde büyük bir fark yarattı.

Bu nedenle Sarı Eylül sona ererken sizlere bir çağrıda bulunmak istiyorum: Kendinize iyi bakın. Hayat ne kadar yoğun olursa olsun, gerçekten önemli olan şeylere zaman ayırın. Kendinize öncelik verin.

Hem kendiniz hem de sizi seven insanlar için çok değerlisiniz. Hayat yaşamaya değer.

Hepinize kocaman öpücükler gönderiyorum. Sahalarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!"