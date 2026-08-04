Kanada Açık'ta Zeynep Sönmez fırtınası: Tur atladı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 kategorisindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda başarılı bir başlangıç yaparak ikinci tura yükseldi.

KANADALI REBECCA MARINO'YU ELEDİ

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasının 81. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan milli sporcu, zaman zaman zorlansa da üstün oyununu koruyarak rakibini 1 saat 34 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

ADINI İKİNCİ TURA YAZDIRMAYI BAŞARDI

Bu sonuçla adını ikinci tura yazdıran Zeynep Sönmez, WTA 1000 seviyesindeki turnuvada yoluna devam etme başarısı gösterdi.

Milli tenisçi, ikinci turda ABD'li Elvina Kalieva ile karşı karşıya gelecek. Zeynep, bu mücadeleyi de kazanması halinde turnuvada üst tura yükselerek önemli bir başarıya daha imza atmayı hedefleyecek.