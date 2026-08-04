Tarihe geçecek maç: İlk kez NBA takımıyla oynayacak

İngiliz basketbolunda bir ilk yaşanacak. London Lions, NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers ile karşılaşacak ve bu mücadele tarihe geçecek.

Bu organizasyon, Birleşik Krallık'tan bir kulübün bir NBA takımıyla parkeye çıktığı ilk resmi maç olma özelliği taşıyor. Karşılaşma, Trail Blazers'ın 2026-27 sezonu öncesi açıkladığı dört maçlık hazırlık serisinin bir parçası olarak oynanacak. Maç saat 13.00'te (Portland yerel saati), Birleşik Krallık'ta ise 21.00'de (BST) başlayacak.

KUPALARI TOPLADI

London Lions, geçen sezonu Super League Basketball'da şampiyon olarak tamamladı ve ülke genelindeki tüm yerel kupaları kazandı. Kulüp, 2026-27 sezonunda BKT EuroCup'a da geri dönmeye hazırlanıyor.

PURLYS'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Lions Genel Menajeri Martynas Purlys, karşılaşmanın kulüp ve İngiliz basketbolu için tarihi bir an olduğunu belirtti. Purlys, bu organizasyonun Birleşik Krallık'ta basketbolun büyümesine katkı sağlayacağını, genç oyuncu ve taraftarlara ilham vereceğini ve İngiliz kulüp basketbolunun yeni bir döneme girdiğini göstereceğini ifade etti.

SABONIS AİLESİ İÇİN ÖZEL ANLAM

Karşılaşma, Lions'ın başantrenörü Tautvydas Sabonis için ayrı bir önem taşıyor. Babası, Basketbol Şöhretler Müzesi üyesi Arvydas Sabonis, 1995-2003 yılları arasında Trail Blazers formasıyla yedi sezon oynamış ve kulüp tarihinin en sevilen Avrupalı oyuncularından biri haline gelmişti.

Tautvydas Sabonis

Tautvydas Sabonis aynı zamanda Sacramento Kings'in file bekçisi Domantas Sabonis'in de kardeşi. Sabonis, açıklamasında Portland'a dönmenin kendisi ve ailesi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

BLAZERS'IN HAZIRLIK PROGRAMI

Trail Blazers'ın açıkladığı dört maçlık hazırlık serisi 7-16 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Programda Golden State Warriors, London Lions, Sacramento Kings ve tekrar Golden State Warriors ile karşılaşmalar yer alıyor. Lions ile oynanacak maç, serinin ikinci karşılaşması olacak.