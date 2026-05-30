İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızı için kapıyı çalacak: Takas teklifi yapacak

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda harekete geçen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Singo'ya İtalya'dan talip çıktı.

NAPOLI'DEN SINGO HAMLESİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A devlerinden Napoli, Galatasaray'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek için harekete geçti.

Haberin devamında Napoli'nin, Fildişi Sahilli oyuncu için belirlenen bonservis bedelini çok yüksek bulduğu ve takas teklifi olarak Zambo Anguissa'yı önereceği ifade edildi.

SINGO'NUN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta forma giyen Wilfried Singo, bu maçlarda 2 gol atarken 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan Singo'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.