Galatasaray'a Napoli'den kötü haber

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang için Napoli'yle temas kurdu.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, oyuncunun Napoli'deki geleceğine dair bilgi aldı.

DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYORLAR

Halihazırda oyuncuyu takımda tutmayı düşünen Napoli son kararın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla şekilleneceğini bildirdi.

İNDİRİM YAPILMAYACAK

Napoli yönetimi ayrıca Noa Lang'in bonservisi için herhangi bir indirim yapılmayacağını da ifade etti. İtalyanlar, Noa Lang için 30 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetimi ise Noa Lang için böyle bir maliyete girmek istemiyor.

2 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Devre arasında geldiği Galatasaray'da 19 maça çıktı. Hollandalı futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.