Italiano istedi Beşiktaş 150 milyon euro ayırdı: 3 transfer belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, İtalyan basınında çarpıcı bir haber yer aldı.

La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği transferler için 150 milyon euro ayırdığını belirterek, transfer listesindeki 3 oyuncuyu ve son gelişmeleri duyurdu.

Beşiktaş'ın Juventus'tan ayrılan Sırp santrfor Dusan Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro maaş ve yüksek imza bonusu içeren 1 yıllık sözleşme teklif ettiği haberde yer aldı. Vlahovic'in yanıtının beklendiği belirtildi.

Yine aynı haberde Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa'nın da listede olduğu ifade edildi. Napoli'nin 15 milyon euro bonservis bedeli istediği, Beşiktaş'ın 10 milyon euroya kadar çıktığı bildirildi.

ITALIONA ESKİ FUTBOLCUSUNU DA İSTİYOR

Italiano'nun orta saha için istediği bir diğer futbolcunun ise Fiorentina'da birlikte çalıştığı Rolando Mandragora olduğu ifade edildi. Fiorentina'nın öncelikli satış listesinde bulunmayan İtalyan futbolcu için Beşiktaş ilk temaslarını gerçekleştirdiği da belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın 10 milyon euronun üzerinde bir teklifte bulunması halinde Fiorentina'nın bu transfere onay verebileceği vurgulandı.