Beşiktaş'ta imzalar atıldı: Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen milli orta saha oyuncusu Salih Özcan transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ BAŞARILAR DİLEDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri yer aldı.

5. TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş, Salih Özcan transferi ile birlikte yaz transfer dönemindeki 5. transferini yaptı.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel ve son olarak Salih Özcan'ı renklerine bağladı.

SALİH ÖZCAN'IN KARİYERİ

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı milli orta saha Salih Özcan, kariyeri boyunca Alman futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi. Futbola doğduğu şehir Köln’de başlayan Özcan, altyapısından yetiştiği 1. FC Köln’de profesyonelliğe adım attı. Gelişimini sürdürmek adına Holstein Kiel’de kiralık olarak görev yapan deneyimli futbolcu, Köln’e dönüşünün ardından takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

2022 yılında Borussia Dortmund’a transfer olan Salih Özcan, Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde edindiği tecrübeyle dikkat çekti. Genç yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı formasını giyen başarılı ön libero, daha sonra tercihini Türkiye’den yana kullanarak A Milli Takım’ın önemli oyuncuları arasına girdi. Tecrübeli futbolcu, şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açarak Beşiktaş forması altında başarılar elde etmeyi hedefliyor.