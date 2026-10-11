İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Real Madrid'de manşetleri süsledi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Villarreal karşısında sergilediği performansla İspanyol basınının gündemini meşgul etti.

Eflatun-beyazlıların sahadan galibiyetle ayrıldığı mücadelede ilk 11'de görev yapan genç yıldız, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden övgü aldı.

ARDA GÜLER 77 DAKİKA SAHADA KALDI

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Villarreal'i konuk etti. Karşılaşmada Real Madrid'in galibiyeti konuşulurken milli futbolcu Arda Güler'in performansı da dikkat çekti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda, 77 dakika boyunca sahada kaldı. Genç futbolcu, bu dakikanın ardından yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Karşılaşmanın öne çıkan olaylarından biri ise Vinicius Junior'ın gördüğü kırmızı kart oldu. Rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle oyun dışında kalan Brezilyalı yıldız, takımını 10 kişi bıraktı.

İSPANYOL BASININDAN ARDA'YA ÖVGÜLER

Real Madrid'in Villarreal karşısındaki performansını değerlendiren İspanyol basını, Arda Güler'in takım içerisindeki rolüne dikkat çekti. Milli futbolcunun oyununa ilişkin yapılan yorumlarda, genç yıldızın takımın öne çıkan isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

Marca, 21 yaşındaki futbolcunun performansını değerlendirirken, "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.

SPORT: "İLK 11'DEKİ YERİNİ HAK ETTİ"

İspanyol spor gazetesi Sport da milli futbolcunun performansına geniş yer ayırdı. Arda'nın orta sahadaki oyununa ve potansiyeline dikkat çekilen değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı. Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı."

MUNDO DEPORTIVO'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İspanya'nın önemli spor yayınlarından Mundo Deportivo da Arda Güler'in performansını öne çıkardı. Milli futbolcunun takımın oyunundaki etkisine dikkat çeken gazete, genç yıldız hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu."

İspanyol basınında yer alan bu yorumlarla birlikte Arda Güler, Villarreal karşılaşmasının ardından Real Madrid'in en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.