İsmail Kartal'ın ilk talebi belli oldu: Fenerbahçe harekete geçti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'u istedi. Sarı-lacivertliler bunun üzerine Serhou Guirassy yerine Norveçli golcüyü değerlendirmeye aldı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal hemen kolları sıvadı. Kartal'ın ilk transfer talebi belli oldu.
İSMAİL KARTAL SORLOTH'U İSTEDİ
İtalyan basınında yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, santrfor transferinde Alexander Sörloth'u istedi. Kartal'ın bu talebi doğrultusunda ibre Serhou Guirassy'den Sörloth'a döndü.
JUVENTUS MASADAN KALKTI
Daha önce Serie A ekiplerinden Juventus, 4 milyon euro maaş karşılığında Sörloth'la anlaşmaya vardı. Ancak Atletico Madrid'in 40 milyon euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçildi.
Fenerbahçe yönetimi, Serhou Guirassy için istenen 35+5 milyon euro bonservis talebini Sörloth için verilip verilmeyeceğine dair değerlendirmede bulunacak.
BU SEZON 20 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 54 maça çıkan Norveçli yıldız, 2 bin 816 dakika sahada kaldı. Sörloth bu sürede 20 gol ve 1 asist kaydetti.