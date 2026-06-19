İsmail Kartal'ın ilk talebi belli oldu: Fenerbahçe harekete geçti

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal hemen kolları sıvadı. Kartal'ın ilk transfer talebi belli oldu.

İSMAİL KARTAL SORLOTH'U İSTEDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, santrfor transferinde Alexander Sörloth'u istedi. Kartal'ın bu talebi doğrultusunda ibre Serhou Guirassy'den Sörloth'a döndü.

JUVENTUS MASADAN KALKTI

Daha önce Serie A ekiplerinden Juventus, 4 milyon euro maaş karşılığında Sörloth'la anlaşmaya vardı. Ancak Atletico Madrid'in 40 milyon euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçildi.

Fenerbahçe yönetimi, Serhou Guirassy için istenen 35+5 milyon euro bonservis talebini Sörloth için verilip verilmeyeceğine dair değerlendirmede bulunacak.

BU SEZON 20 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 54 maça çıkan Norveçli yıldız, 2 bin 816 dakika sahada kaldı. Sörloth bu sürede 20 gol ve 1 asist kaydetti.