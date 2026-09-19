İsmail Kartal'dan flaş toplantı: Uyarı geldi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

KARTAL'DAN FUTBOLCULARINA UYARI

Tecrübeli teknik adam yarın oynanacak Eyüpspor mücadelesi öncesi oyuncularına kendinize gelin uyarısı geldi.

Kadıköy'de Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin ardından Gaziantep FK ile berabere kalan Fenerbahçe'de morallerin bozulduğu öğrenildi. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından takımın toparlanmasını isteyen İsmail Kartal, antrenmanda futbolcularıyla bir motivasyon konuşması yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcının toplantıda, ligde şimdiden 8 puan kaybettiklerine dikkat çekerek bundan sonraki karşılaşmalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Kartal'ın özellikle Eyüpspor karşılaşmasının millî ara öncesindeki son mücadele olması nedeniyle oyuncularından yüksek konsantrasyon istediği ifade edildi. Deneyimli teknik adamın hedefinin sahadan iyi bir oyun ve farklı bir galibiyetle ayrılmak olduğu kaydedildi.

"FENERBAHÇE GİBİ OYNARSAK FARKI KAPATIRIZ"

İsmail Kartal'ın futbolcularına yaptığı konuşmada millî araya da değindiği öğrenildi. Kartal'ın, millî takımlara gidecek oyuncuların ardından Samandıra'da kalacak futbolcularla çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiği aktarıldı.

Tecrübeli teknik adamın oyuncularına şu mesajı verdiği öne sürüldü:

"Birçok arkadaşımız millî göreve gidecek. Ancak kalanlarla birlikte bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Eksiklerimizi belirleyip daha çok çalışarak bunları gidereceğiz. Zirveden uzak kaldık ancak daha ligin çok başındayız. Biz Fenerbahçe gibi oynarsak kısa sürede bu farkı kapatırız."

Kartal'ın bu sözlerle oyuncularının moralini yükseltmeye ve takımın yeniden özgüven kazanmasını sağlamaya çalıştığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TAKIMA MORAL ZİYARETİ İDDİASI

Öte yandan Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşanması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek son antrenmanı ziyaret edeceği ve bazı yöneticilerle birlikte takımla bir araya geleceği öne sürüldü.

Yıldırım'ın futbolcular ve teknik heyetle yemek yiyeceği, ardından takıma moral vermek amacıyla bir konuşma yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de gözler şimdi Eyüpspor karşılaşmasına çevrilirken, sarı-lacivertli takımın son iki haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından nasıl bir reaksiyon gösterecek.