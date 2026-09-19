Dev derbi öncesi OHAL ilan edildi

İngiltere Championship'in 8. haftasında Milwall, sahasında West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

İngiliz futbolunun en köklü ve ateşli rekabetlerinden biri olan derbi, 14 yıllık uzun bir aranın ardından The Den Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 14.30'da başlayacak.

Bu tarihi randevuda iki Londra ekibi 100. kez resmi maçta karşılaşacak.

SON DERBİ 2012'DE YAPILDI

Taraflar son olarak Şubat 2012'de mücadele etti.

Bugüne kadar oynanan 99. maçta 38 kez kazanan taraf Millwall olurken, West Ham United 34 maçtan sahadan galibiyetle ayrıldı.

27 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

LONDRA'DA OHAL KARARI ALINDI

19. yüzyılda Thames Nehri çevresindeki liman işçileri arasındaki rekabete kadar uzanan bu mücadele, yıllar içerisinde futbolun en gergin derbilerinden biri haline geldi. Rekabet, Green Street Hooligans filmiyle de geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Dev karşılaşma öncesinde olası olayların önüne geçmek isteyen Londra polisi, stadyum ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Bölgede olağanüstü hal uygulamasına geçilirken, yürürlüğe konulan S35 yasası kapsamında polise, şüpheli görülen kişileri maç bölgesinden uzaklaştırma yetkisi verildi.