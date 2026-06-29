İsmail Kartal'dan Aykut Kocaman açıklaması: Sadettin Saran iddiası

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kartal, Aykut Kocaman'la ilgili de konuşurken, Sadettin Saran iddiasında da bulundu.

Kartal'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran ile teknik direktörlük görevi için iki kez görüştük. Ama olmadı.

Bu sene tek bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Eski futbolcu arkadaşlarım ve yorum yapan kardeşlerimize de sesleniyorum. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiriler yapıcı olmalı, hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız. Omuz omuza bu takımı desteklemeliyiz. Bugün ben olurum, yarın burada onlar olacak.

İRFAN CAN KAHVECİ VE TRANSFER

Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncular teklif alıp gitme durumunda olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Takımı 21'indeki ilk maça elimizdeki oyunculara göre hazırlamaya çalışıyoruz.

İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabii olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak teknik ekiple, oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz.

Milli takımdaki oyuncularımızla 5 Temmuz'da beraber olacağız ve Avusturya kampına gideceğiz. Şu anda 30 kişi çalışıyoruz. Çalışmalardan gayet memnunum. Rakibimiz Gornik Zabrze iyi bir takım, kolay bir takım değil. Milli takımdan gelenler olacak. İlk turu geçmenin derdindeyiz.

Diego Carlos, İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan Bey ve Oğuz Çetin Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. '30 Haziran'da bitiriyor' diye bir durum var ama biz ne olur ne olmaz diye tutanak tutturduk.

Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Kararımızı veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 12+2 herkes için daha elzem gibi duruyor. 10+4 olursa da biz planlarımızı buna göre yapıyoruz.

"AZİZ BAŞKAN AĞIRLIĞINI KOYACAKTIR"

Aziz Başkan ve yönetim saha dışıyla ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz.

Aykut Hoca (Kocaman) benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu, nasip kısmet işi. Aykut Hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut Hoca, bundan önceki dönemde hak ettiği şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim.

Oğuz Çetin eski takım arkadaşım. Her dakika beraberiz. Eski futbolcularımın hepsiyle görüşüyorum. Tadic, iki günlüğüne İstanbul'a ziyarete gelecek. Tadic 45 yaşına kadar oynar. Dün Djiku aradı. Hepsi ziyarete gelecekler. Buradaki futbolcularla da görüşüyorlarmış. Emre Kartal üzerinden daha çok konuşuyorlar.

Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada. Kuyt geldi, Marmara Üniversitesinden bir profesör aldım yanıma. Emre Kartal geldi, oğlum. Fenerbahçe altyapısında 10 yıl futbol oynamış, kaptanlık yapmış. Profesyonel futbol oynadı. Marmara Üniversitesi BESYO'yu bitirdi. İngiltere'ye gönderdim, dili öğrendi, güzel bir İngilizcesi var. Antrenör diploması aldı. Futbol oynamış, futbolun üniversitesini bitirmiş. Ancelotti'nin oğlu birinci yardımcısı. Onun başlangıcı üç sene önce Ali Koç ile oldu. Ben istemedim gelmesini ama Ali Bey, 'Ben istiyorum.' dedi. Emre'nin bu göreve gelmesinin nedeni benim oğlum olması değil. Futbol oynamış, eğitimini tamamlamış, antrenörlük lisanslarını almış ve kendini bu işe hazırlamış olmasıdır. Ben de bu yetkinliği gördüğüm için ekibimde yer verdim.

Taraftarlarımıza vereceğim mesajlarım olacak. Başkanımızla da konuştuk. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Her ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Taraftar bu sene 91'inci dakikada gol atacakmışız gibi takımı destekleyecek. Üç sene önce son İstanbulspor maçında hafta içi tüm taraftarlarımızı maça davet ettim ve 50 bin kişi geldi. Fenerbahçe tarihinde bir ilk oldu. Şampiyonluğu kaybetmemize rağmen hepsi oyuncularımızı alkışladı, bu çok değerliydi. 'Şampiyon olmasanız da sizden razıyız.' dediler. Bu sene de aynı şeyi yaratmak istiyoruz ama bu sefer şampiyon olacağız.

Galatasaray kadrosunu koruyor. Onlar da 12+2 çıkarsa iki tane oyuncu almak istiyorlar, basından okuduğum kadarıyla. Beşiktaş, İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor ise Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig olacağını düşünüyorum." (DHA)